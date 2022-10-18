TV yayın akışı 18 Ekim 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yeni bir haftada ilerlediğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 18 Ekim 2022 Salı günü TV yayın akışı...