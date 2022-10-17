Katakulli: Gözükaralar filminin konusu nedir? Katakulli: Gözükaralar oyuncuları kimlerdir?
Katakulli: Gözükaralar, Katakulli serisinin ikinci filmidir. Katakulli: Gözükaralar filmi 2022 yapımdır. Katakulli: Gözükaralar filminin konusu nedir? Katakulli: Gözükaralar oyuncuları kimlerdir?
Katakulli: Gözükaralar, filminin yönetmenliğini Metin Balekoğlu yaparken senaryosunu Ali Alper Erze kaleme aldı.
KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kemal ve İsabel, hırsızlığı bırakmak için karar almışlardır ama hayatlarını devam ettirebilmek adına son bir iş yapmaya mecburdurlar. Soyacakları kişi bunu hak eden biri olmalıdır en azından… Kostirik’le bağlantı kurar, onun üzerinden terziye ulaşırlar. Terzi, İsabel ve Kemal için birkaç alternatif bulur. Sonunda geçmişi kirli bir iş adamını seçerler. İş adamının kızı evlenecektir ve hafta sonu malikânelerinin bahçesinde aile içi bir davet verilecektir. İsabel ve Kemal catring elemanı olarak eve sızmayı başarırlar. Daha Dakka bir gol bir evin yaşlı, tekerlekli iskemlede oturan ninesi “hırsız bunlar” diye bizimkileri gösterir. Aslında aklı giden nine evde gördüğü her yabancıya aynı yakıştırmayı yapmaktadır. Kemal ve İsabel çalmak için geldikleri Fabarge yumurtasının peşinden giderlerken fark ederler ki entrikalarla dolu bir ailenin içine düşmüşlerdir. Evdeki herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, müstakbel damadın köşelerde İsabel’i sıkıştırdığı bu hengâmeden istediklerini alıp çıkabilecekler midir?
KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Katakulli: Gözükaralar filminin oyuncu kadrosunda; Yağızcan Konyalı, Jessica May, Kubilay Penbeklioğlu, Ecem Karavus yer alıyor.
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