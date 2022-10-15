Son Kalan (Lone Survivor) filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Son Kalan filminin IMDb puanı kaç?
Son Kalan filmi, Marcus Luttrell’in Lone Survivor adlı kitabından uyarlanan, 2013 Amerikan biyografik savaş filmidir. TV ekranlarına gelen kaliteli filmler arasında yer alan Son Kalan yapımı izleyicinin dikkatini çeken işler arasında yer alıyor. Peki, Son Kalan (Lone Survivor) filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Son Kalan filminin IMDb puanı kaç?
Yönetmen koltuğunda Peter Berg'ün oturduğu Son Kalan filmi, vizyona girdiği tarihte eleştirmenlerden büyük oranda övgü aldı. Gerçek bir olaydan uyarlanan filmin gerçekçiliği ve görüntülerin kalitesi oldukça beğenildi. Film,125 milyon doları Kuzey Amerika'dan olmak üzere 154 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.
National Board of Review tarafından 2013'ün en iyi on filminden biri seçildi ve En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı dallarında iki Oscar adaylığı aldı. İşte, filmin ayrıntıları...
SON KALAN (LONE SURVİVOR) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Amerikan ordusuna ait bir takım askerin 2005 yılında Afganistan’daki bir terörist liderini öldürmek için çıktıkları görevde Taliban tarafından pusuya düşürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor. Amerikan tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olduğu belirtilen Operasyon Kırmızı Kanatlar’dan hayatta kalan tek kişi, Marcus Luttrell’ın verdiği olağan dışı savaşın hikâyesi.
SON KALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Mark Wahlberg
- Taylor Kitsch
- Emile Hirsch
- Ben Foster
- Eric Bana
- Alexander Ludwig
SON KALAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7.5/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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