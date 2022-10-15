Son Kalan (Lone Survivor) filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Son Kalan filminin IMDb puanı kaç?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:34

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'ün oturduğu Son Kalan filmi, vizyona girdiği tarihte eleştirmenlerden büyük oranda övgü aldı. Gerçek bir olaydan uyarlanan filmin gerçekçiliği ve görüntülerin kalitesi oldukça beğenildi. Film,125 milyon doları Kuzey Amerika'dan olmak üzere 154 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

National Board of Review tarafından 2013'ün en iyi on filminden biri seçildi ve En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı dallarında iki Oscar adaylığı aldı. İşte, filmin ayrıntıları...

SON KALAN (LONE SURVİVOR) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Amerikan ordusuna ait bir takım askerin 2005 yılında Afganistan’daki bir terörist liderini öldürmek için çıktıkları görevde Taliban tarafından pusuya düşürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor. Amerikan tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olduğu belirtilen Operasyon Kırmızı Kanatlar’dan hayatta kalan tek kişi, Marcus Luttrell’ın verdiği olağan dışı savaşın hikâyesi.

SON KALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Taylor Kitsch

Emile Hirsch

Ben Foster

Eric Bana

Alexander Ludwig

SON KALAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7.5/10 olarak karşımıza çıkıyor.