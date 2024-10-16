Bahar dizisinde çekim hatası: Sahneye erken girdi, saklanamadı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:13

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bahar'ın yeni bölümünde çekim hatası fark edildi.

Bahar'ın yeni bölümünde de seyirciler yeni bir hata fark etti. Seren'in babası hastaneden çıkış yaptığı sırada arkasında figüran doktor belirdi.

Sahneye erken girdiğini fark eden figüran kendisini saklamak için büyük çaba sarf etti ve sahnede duvarın arkasına saklandı. O anlar ise yeni bölümde göründü.