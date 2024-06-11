Mad Max: Öfkeli Yollar filminin konusu ne? Mad Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncuları kim?
Mad Max: Öfkeli Yollar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mad Max: Öfkeli Yollar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mad Max: Öfkeli Yollar filminin konusu ne? Mad Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road) filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Filmin senaristliğini George Miller, Brendan McCarthy ve Nick Lathouris üstleniyor. Peki, Mad Max: Öfkeli Yollar filminin konusu ne? Mad Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncuları kim?
MAD MAX: ÖFEKLİ YOLLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Kıyamet sonrası bir çorak arazide, bir kadın, bir grup kadın mahkum, psikotik bir inanan ve Max adında bir serserinin yardımıyla anavatanını aramak için zalim bir yöneticiye isyan eder.
MAD MAX: ÖFEKLİ YOLLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hardy
Charlize Theron
Nicholas Hoult
Zoë Kravitz
Adelaide Clemens
Mark Hildebrandt
Riley Keough
Rosie Huntington-Whiteley
Josh Helman
Megan Gale
Abbey Lee
Angus Sampson
Nathan Jones
Hugh Keays-Byrne
Quentin Kenihan
MAD MAX: ÖFEKLİ YOLLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mad Max: Öfkeli Yollar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
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