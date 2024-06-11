Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:57

Güncelleme: 11.06.2024 - 18:57

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road) filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Filmin senaristliğini George Miller, Brendan McCarthy ve Nick Lathouris üstleniyor. Peki, Mad Max: Öfkeli Yollar filminin konusu ne? Mad Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncuları kim?

MAD MAX: ÖFEKLİ YOLLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Kıyamet sonrası bir çorak arazide, bir kadın, bir grup kadın mahkum, psikotik bir inanan ve Max adında bir serserinin yardımıyla anavatanını aramak için zalim bir yöneticiye isyan eder.

MAD MAX: ÖFEKLİ YOLLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hardy

Charlize Theron

Nicholas Hoult

Zoë Kravitz

Adelaide Clemens

Mark Hildebrandt

Riley Keough

Rosie Huntington-Whiteley

Josh Helman

Megan Gale

Abbey Lee

Angus Sampson

Nathan Jones

Hugh Keays-Byrne

Quentin Kenihan

MAD MAX: ÖFEKLİ YOLLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mad Max: Öfkeli Yollar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.