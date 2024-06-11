Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:22

Güncelleme: 11.06.2024 - 18:22

Kovan (Hive) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Blerta Basholli üstleniyor. Peki, Kovan filminin konusu ne? Kovan filminin oyuncuları kim?

KOVAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Fahrije’nin eşi Kosova Savaşı’ndan beri kayıptır. Kendine küçük bir işletme kuran Fahrije, ailesinin geçimini buradan sağlar. Ataerkil bir toplumda sesini duyurmak için savaşırken, kritik bir seçimin kıyısına gelir. Ya eşinin dönüşünü bekleyecektir, ya da direnişine devam edecektir.

KOVAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yllka Gashi

Çun Lajçi

Aurita Agushi

Kumrije Hoxha

Adriana Matoshi

KOVAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kovan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.