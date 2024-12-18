TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2024 Çarşamba, 09:24
TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18 Aralık Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Aralık Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Sen Türkülerini Söyle 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1

06: 08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.10 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Sen Türkülerini Söyle

00.15 Kara Ağaç Destanı

02.55 Seksenler

03.40 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Ser

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman

00: 20 Holding

02: 40 Aldatmak

05: 30 Hercai

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

05.00 Kefaret

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Annem Ankara

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

23:40 Arka Sokaklar

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

05:00 Söz

TV yayın akışı 18 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

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