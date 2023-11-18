TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2023 Cumartesi, 09:46
TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Yabancı Sinema)

11:45 Safir

15:15 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:45 Adım Farah

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

23:45 Şahane Hayatım

02:30 Yabani

05:00 Senden Daha Güzel

05:30 Ruhun Duymaz

TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aramızda Kalsın

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 Yerli Dizi Tekrar

13:30 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:30 Ömer

01:15 Sakla Beni

03:15 Güzel Köylü

TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Oynat Bakalım

04:30 Tuzak

TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Lingo

06:40 Beni Böyle Sev

08:40 Kod Adı Kırlangıç

11:40 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas (Yerli Sinema)

13:50 Sen Türkülerini Söyle

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

22:40 Almanya-Türkiye Hazırlık Maçı

00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:20 Sen Türkülerini Söyle

05:10 Son Toplayıcılar

05:30 Kapanış

TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

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