TV yayın akışı 18 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Yabancı Sinema)
11:45 Safir
15:15 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:45 Adım Farah
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
23:45 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
05:00 Senden Daha Güzel
05:30 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aramızda Kalsın
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Yerli Dizi Tekrar
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:30 Ömer
01:15 Sakla Beni
03:15 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Lingo
06:40 Beni Böyle Sev
08:40 Kod Adı Kırlangıç
11:40 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas (Yerli Sinema)
13:50 Sen Türkülerini Söyle
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:40 Almanya-Türkiye Hazırlık Maçı
00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:20 Sen Türkülerini Söyle
05:10 Son Toplayıcılar
05:30 Kapanış
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
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