TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 18 Mart Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 18 Mart Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2024 Pazartesi, 09:31
TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00  Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 20218

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Dilberay

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX (NOW) TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

02:45 Yaz Şarkısı

03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:15 Bahar Yabancı Sinema Sıcak Koltuk

01:15 Sandık Kokusu

03:45 Yerli Sinema Emine

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

22:15 Yabancı Sinema Cehennem Melekleri

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Poyraz Karayel

03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:50 Arda’nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

20:00 Yerli Sinema Dilberay

22:45 Kardeşlerim

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:45 Söz

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kara Ağaç Destanı

16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:15 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Kara Ağaç Destanı

01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

TV yayın akışı 18 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

yayın akışı tv yayın akışı TV rehberi

En Çok Okunan Haberler