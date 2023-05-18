TV yayın akışı 18 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gülcemal
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Al Sancak
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:00 Gülcemal
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:30 Adım Farah
02:00 Yasak Elma
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Veda Mektubu
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
01:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aile
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:15 Gönül Dağı
02:45 Kalk Gidelim
04:10 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
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