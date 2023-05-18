TV yayın akışı 18 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak