TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2024 Pazartesi, 09:36
TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Sıfırlar ve Birler

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Truva / Yabancı Sinema

23:20 Alan

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü

01:45 Kayıp İnci

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Sinema

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.20 Şehirden Uzakta

09.30 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.20 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü"

21.50 Yabancı Sinema "Baba"

00.50 Kara Ağaç Destanı

03.05 Gönül Dağı

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Aşk Mantık İntikam

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

22.00 Çağla ile Bu Yaz

00.00 Kızıl Goncalar

TV rehberi tv yayın akışı yayın akışı PAZARTESİ GÜNÜ TV YAYIN AKIŞI

En Çok Okunan Haberler