TV yayın akışı 19 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos günü tv yayın akışı...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Sıfırlar ve Birler
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Truva / Yabancı Sinema
23:20 Alan
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şark Bülbülü
01:45 Kayıp İnci
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.20 Şehirden Uzakta
09.30 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.20 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü"
21.50 Yabancı Sinema "Baba"
00.50 Kara Ağaç Destanı
03.05 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Aşk Mantık İntikam
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
22.00 Çağla ile Bu Yaz
00.00 Kızıl Goncalar
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