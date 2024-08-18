Türkiye'de çekilen 7 yabancı film

Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:09

Güncelleme: 18.08.2024 - 18:09

Türkiye, hem doğu hem de batı unsurlarını bir arada barındıran nadir bir ülke olarak, film yapımcıları için eşsiz bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. İşte Türkiye'de çekilen 7 dikkat çekici yabancı film...

1. Skyfall (2012)

James Bond serisinin 23. filmi olan Skyfall, Türkiye'nin İstanbul ve Adana şehirlerinde çekildi. Filmin açılış sahnesi, İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sında gerçekleşirken, filmin diğer önemli sahneleri ise Adana'daki Varda Köprüsü'nde çekildi. Bu köprüde gerçekleşen aksiyon dolu tren sahnesi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

2. Inferno (2016)

Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanan Inferno, Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı bir gerilim filmidir. Filmin bazı sahneleri, İstanbul'un en ünlü turistik yerlerinden olan Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı'nda çekildi. Türkiye'nin tarihi mekanları, filmin gizemli ve gerilim dolu atmosferine katkı sağladı.

3. Taken 2 (2012)

Liam Neeson'un başrolünde olduğu Taken 2, İstanbul'da çekilen aksiyon sahneleri ile bilinir. Filmde Neeson'un canlandırdığı karakter, ailesini kaçıran insan kaçakçılarına karşı mücadele verirken İstanbul'un dar sokakları ve tarihi mekanları fon olarak kullanılmıştır.

4. Argo (2012)

Ben Affleck'in yönettiği ve başrolünde yer aldığı Argo, 1979 İran Devrimi sırasında ABD elçiliğinde rehin alınan Amerikalıların kurtarılmasını konu alıyor. Filmde Tahran'ı temsil etmek için İstanbul'un bazı bölgeleri ve özellikle Sultanahmet Camii çevresi kullanıldı. Türkiye'nin mimari yapıları, Tahran'ın eski görünümünü yansıtmak için ideal bir set sağladı.

5. Murder on the Orient Express (1974)

Agatha Christie'nin ünlü romanından uyarlanan Murder on the Orient Express, 1974 yılında çekilen versiyonunda İstanbul'da başlar. Film, İstanbul'un Pera Palas Oteli ve Sirkeci Garı'nda geçiyor. Bu mekanlar, filmin 1930'lar atmosferine mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır.

6. Hitman (2007)

Video oyunundan uyarlanan Hitman, İstanbul'da geçen sahneleri ile dikkat çeker. Filmde, şehirde geçen aksiyon sahneleri ve tarihi mekanların kullanımı, filmin egzotik bir hava kazanmasına katkıda bulunmuştur. İstanbul'un kozmopolit yapısı, filmin uluslararası casusluk temasını destekler niteliktedir.

7. Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)

Ghost Rider: Spirit of Vengeance filminin bazı sahneleri, Türkiye'nin batısında yer alan Kapadokya bölgesinde çekilmiştir. Volkanik kaya oluşumları ve peri bacalarıyla ünlü olan bu bölge, filmin fantastik ve karanlık atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlamıştır.