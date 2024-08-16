Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:03

Güncelleme: 16.08.2024 - 20:03

Kurak Mevsim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mahamat-Saleh Haroun üstleniyor. Peki, Kurak Mevsim filminin konusu ne? Kurak Mevsim filminin oyuncuları kim?

KURAK MEVSİM DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Kurak Mevsim'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor.

On altı yaşında bir genç olan Atim'in babası, o henüz doğmadan önce öldürülmüştür. Atim'in büyükbabası Gumar Abatcha, yıllar süren iç savaşın sona ermesinin ardından hükümetin af çıkardığını duyunca büyük bir öfkeye kapılır. Oğlunun katilinin dışarıya çıkmasını kabullenemeyen Abatcha, Atim'e babasının katilini takip edip onu öldürmesini emreder. Büyükbabasının emrine uyan Atim, kendisini yetim yapan Nassara'yı takip etmeye başlar. Atim'in Nassara'yı bulması tahmin ettiğinden de kolay olur. Ona daha fazla yakınlaşmak isteyen Atim, Nassara'nın yanında çalışmaya başlar. Bu şekilde onu daha rahat öldürebileceğini düşünen Atim'im planları umduğu gibi gitmez.

KURAK MEVSİM DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Barkai

Youssouf Djaoro

Aziza Hisseine

Khayar Oumar Defallah

Djibril Ibrahim

Garba Issa

Hadje Fatime N'goua

Abderamane Abakar

KURAK MEVSİM DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurak Mevsim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.