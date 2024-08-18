Deadpool, Joker'in rekorunu kırdı: 'Yılın en çok kazanan filmi' olması an meselesi!

YILIN EN İYİ AÇILIŞI

Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu.

Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.

Sinema tarihinde yalnızca dokuz film, 200 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde etmişti.