TV yayın akışı 19 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Deliha

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023 Yarı Final

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne