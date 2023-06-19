TV yayın akışı 19 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Maviye Sürgün
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Deliha
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023 Yarı Final
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet
02:00 Kamera Arkası
02:30 Tetikçinin Oğlu
04:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakt
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Uzaylı Tehdidi
02:00 Uzaylı Tahdidi
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha
22:15 Deliha
00:30 Ömer
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
22:30 Şaşkın Hırsızlar
01:00 Şaşkın Hırsızlar
03:15 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Üvey Anne
22:15 Üvey Anne
01:00 Üvey Anne
03:45 Mutfak Bahane
05:45 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:45 Seksenler
16:30 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"
23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:55 Kalk Gidelim
04:35 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
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