TV yayın akışı 19 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2023 Pazartesi, 11:15
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Taçsız Prenses</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Deliha</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023 Yarı Final</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Taçsız Prenses

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Deliha

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023 Yarı Final

TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Taçsız Prenses</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Taçsız Prenses</p> <p>23:45 Kısmet</p> <p>02:00 Kamera Arkası</p> <p>02:30 Tetikçinin Oğlu</p> <p>04:45 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet

02:00 Kamera Arkası

02:30 Tetikçinin Oğlu

04:45 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Uzaylı Tehdidi</p> <p>02:00 Uzaylı Tahdidi</p> <p>03:15 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Uzaylı Tehdidi

02:00 Uzaylı Tahdidi

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Deliha</p> <p>22:15 Deliha</p> <p>00:30 Ömer</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha

22:15 Deliha

00:30 Ömer

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>22:30 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>01:00 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>03:15 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

22:30 Şaşkın Hırsızlar

01:00 Şaşkın Hırsızlar

03:15 Maviye Sürgün

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Üvey Anne</p> <p>22:15 Üvey Anne</p> <p>01:00 Üvey Anne</p> <p>03:45 Mutfak Bahane</p> <p>05:45 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

22:15 Üvey Anne

01:00 Üvey Anne

03:45 Mutfak Bahane

05:45 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:45 Seksenler</p> <p>16:30 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yeşil Deniz Milenyum</p> <p>21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"</p> <p>23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>02:55 Kalk Gidelim</p> <p>04:35 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:45 Seksenler

16:30 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeşil Deniz Milenyum

21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Galler"

23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:55 Kalk Gidelim

04:35 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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