TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül günü tv yayın akışı...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül günü tv yayın akışı...
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 Yayın Akışı
06.18 İstiklal Marşı
06.20 Şehirden Uzakta
07.10 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Lingo Türkiye
14.30 Seksenler
15.45 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "İntikam Vakti"
22.30 Yabancı Sinema "Baba 3"
01.50 Yabancı Sinema "İntikam Vakti"
03.35 Gönül Dağı
06.15 Kapanış
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Gök Taşı Kıyameti
02:00 Gök Taşı Kıyameti
03:15 Güneşi Beklerken
05:15 Kalbim Ege'de Kaldı
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
16:00 Now Ana Haber
20:00 Müstakbel Damat
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