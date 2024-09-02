TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2024 Pazartesi, 09:53
TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Eylül günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

 TRT 1 Yayın Akışı

06.18 İstiklal Marşı

06.20 Şehirden Uzakta

07.10 Kalk Gidelim

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Lingo Türkiye

14.30 Seksenler

15.45  Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "İntikam Vakti"

22.30 Yabancı Sinema "Baba 3"

01.50 Yabancı Sinema "İntikam Vakti"

03.35 Gönül Dağı

06.15 Kapanış

TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Gök Taşı Kıyameti

02:00 Gök Taşı Kıyameti

03:15 Güneşi Beklerken

05:15 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 2 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

16:00 Now Ana Haber

20:00 Müstakbel Damat

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