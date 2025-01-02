TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2025 Perşembe, 09:16
TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2 Ocak Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Regaib Gecesi Özel 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Hudutsuz Sevda  20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Pele Bir Efsanenin Doğuşu 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Ay Lav Yu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Regaip Kandili 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 20:00

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz - Tekrar

19:00 Haber

20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

00:00 Belalı Karakol

02:00 Belalı Karakol

04:00 Erkenci Kuş

06:00 Söz

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Deha

09:45 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Nasipse Olur

00:30 Siyah Kalp

03:00 Ay Lav Yu

04:30 Nasipse Olur

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Yabani

02:00 Fatih Savaş İle Regaib Kandili özel

02:45 Ruhun Duymaz

04:30 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Regaib Gecesi Özel

21:15 İnci Taneleri

00:15 Tek Atış

0200 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Ben Eşimi Bİlmez Miyim

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

01:50 Can Borcu

04:30 Aldatmak

TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Regaip Kandili

22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"

01:20 Türk Sineması "Rüya Makamı"

02:40 Lingo Türkiye

03:45 Masumlar Apartmanı

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