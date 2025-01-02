TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
2 Ocak Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Regaib Gecesi Özel 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Pele Bir Efsanenin Doğuşu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Ay Lav Yu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Regaip Kandili 19:45
ATV YAYIN AKIŞI: Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz - Tekrar
19:00 Haber
20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
00:00 Belalı Karakol
02:00 Belalı Karakol
04:00 Erkenci Kuş
06:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Deha
09:45 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Nasipse Olur
00:30 Siyah Kalp
03:00 Ay Lav Yu
04:30 Nasipse Olur
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:15 Yabani
02:00 Fatih Savaş İle Regaib Kandili özel
02:45 Ruhun Duymaz
04:30 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Regaib Gecesi Özel
21:15 İnci Taneleri
00:15 Tek Atış
0200 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Ben Eşimi Bİlmez Miyim
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
01:50 Can Borcu
04:30 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Regaip Kandili
22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"
01:20 Türk Sineması "Rüya Makamı"
02:40 Lingo Türkiye
03:45 Masumlar Apartmanı
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