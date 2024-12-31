Peş peşe final haberleri… Eylül ayından beri 13 dizi sona erdi
Yeni yayın döneminin başlangıcı olarak kabul edilen eylül ayından beri peş peşe final haberleri geldi.
Dizi dünyası ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle reklam gelirlerinin enflasyonla paralel artmaması geçen yıl elde edilen reytingle toplanan reklam gelirinin bu sene yarıya düşmesi sonucunu doğurdu.
Bu da uzun vadede dizi sayısında azalmaya neden olacak gibi görünüyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sezon ekranda tutanamayıp final yapan dizi sayısı 13 oldu.
Bu dizilerin 8’i yeni başlayan “Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Güzel Aşklar Diyarı”, “Karadut”, “Gizli Bahçe”, “Kalpazan”, “Aşk Evlilik Boşanma” ve “Holding” oldu.
Diğer 5 dizi ise geçen sezondan kalan “Taş, Kağıt Makas”, “Kirli Sepeti”, “Kara Ağaç”, “Yalan” ve “Yabani” dizileri.
Yabani’nin geçen hafta yapması planlanan final tarihi RTÜK’ten alınan yayın durdurma kararı nedeniyle yeni yıla kaldı.
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