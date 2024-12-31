2025'te başlayacak en dikkat çekici 20 yeni dizi
A KNİGHT OF THE SEVEN KİNGDOMS
Game of Thrones evreninde geçen dizilere 2025'te bir yenisi daha eklenecek.
Kanal: HBO
Yayın Tarihi: 2025 yazı
Oyuncular: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Bertie Carvel, Daniel Ings, Sam Spruell
A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan bu yeni dizi, George R.R. Martin'in "Dunk ve Egg" hikâyelerinin bir uyarlaması olacak. Ana serinin yaklaşık 100 yıl öncesinde geçen dizi, şövalye Ser Duncan the Tall ile onun genç yaveri Egg'in maceralarını konu alıyor. Dizide Ser Duncan the Tall'a Peter Claffey hayat veriyor. Dizinin yaratıcısı ise George R.R. Martin.
DAREDEVİL: BORN AGAİN
Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Daredevil, önümüzdeki yıl Disney+ dizisi Daredevil: Born Again ile Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönecek.
Platform: Disney+
Yayın Tarihi: 4 Mart 2025
Oyuncular: Charlie Cox, Deboran Ann Woll, Vincent D'Onofrio, Elden Henson, Jon Bernthal
Netflix yapımı Daredevil dizisinin devamı olarak tasarlanan Born Again, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor. Charlie Cox, Matt Murdock/Daredevil rolüyle geri dönerken, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson gibi isimler de orijinal dizideki rollerini yineliyor. Ayrıca Jon Bernthal da Punisher rolüyle geri dönüyor.
ALİEN EARTH
Bu yıl Alien: Romulus filmiyle beyaz perdeye dönen Alien serisi, önümüzdeki yıl ise Alien: Earth adlı diziyle TV ekranlarına gelecek.
Kanal: FX
Yayın Tarihi: 2025 yazı
Oyuncular: Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis
Alien: Earth adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya'ya taşıyacak. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesi üzerine gezegenin gördüğü en büyük tehlikeyle yüz yüze gelen genç bir kadına ve bir grup askere odaklanacak. Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu dizinin yaratıcısı Legion ve Fargo gibi dizilerin arkasındaki isim olarak tanınan Noah Hawley.
BLADE RUNNER 2099
Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Blade Runner, yolculuğunu TV ekranlarında sürdürüyor.
Platform: Amazon Prime Video
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Tom Burke, Dimitri Abold
Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Hikâyeyi bu kez 50 yıl ileriye saran dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapıyor. Ne var ki Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.
IT: WELCOME TO DERRY
IT filmlerinin Pennywise'ı, sinemalardan sonra şimdi de TV'de izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak.
Kanal: HBO
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige
Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutacak olan IT: Welcome To Derry, HBO'nun 2025'teki iddialı yapımlarından biri olacak. Dizi izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürecek. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırlıyor.
CHIEF OF WAR
Önümüzdeki yıl Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği Chief of War olacak.
Platform: Apple TV+
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Jason Momoa, Temuera Morrison, Luciane Buchanan, Cliff Curtis
Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.
DEXTER: RESURRECTION
Bu yıl prequel dizisi Dexter: Original Sin ile adından söz ettiren Dexter serisi, 2025'te ise ana seriyi devam ettiren Dexter: Resurrection ile geri dönecek.
Kanal: Showtime
Yayın Tarihi: Haziran 2025
Oyuncular: Michael C. Hall
Dexter: Resurrection, 2021 yılında ekrana gelen Dexter: New Blood'ın devam dizisi olacak. New Blood gibi Resurrection da Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam edecek. Başrolde ise yine Michael C. Hall olacak. Dizi, Dexter’ın oğlu Harrison ile olan karmaşık ilişkisini ve geçmişin gölgelerinin peşini bırakmamasını konu alacak.
SPIDER-NOIR
Örümcek-Adam çizgi romanlarıyla bağlantılı diziler hazırlamak için Sony ile anlaşan Amazon, bu dizilerin ilki olan Spider-Noir'ı önümüzdeki yıl izleyicilerin beğenisine sunacak.
Platform: MGM+ / Amazon Prime Video
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston
Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz alternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.
YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN
Önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak bir diğer Örümcek-Adam dizisi de Your Friendly Neighborhood Spider-Man olacak.
Platform: Disney+
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025
Disney+ tarafından hayata geçirilen Your Friendly Neighborhood Spider-Man, genç izleyicilere yönelik bir animasyon dizisi. Peter Parker’ın lise yıllarını ele alan dizi, Spider-Man’in kahramanlık yolculuğunun başlangıcına odaklanırken, bunu mizah dozu yüksek eğlenceli bir tonda yapacak. Bu alternatif evrende Peter Parker'ın mentörü Tony Stark değil, Norman Osborn olacak. Dizi alternatif bir evrende geçtiği için karakteri Tom Holland seslendirmiyor.
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Netflix, 2025'te çok sayıda yerli yapımı izleyicilerin beğenisine sunacak. Bunlar arasından en dikkat çekici olanlardan biri de Ata Demirer imzalı Bir İhtimal Daha Var.
Platform: Netflix
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur
Ünlü komedyen Ata Demirer'in yaratıcısı olduğu ilk dizi projesi olan Bir İhtimal Daha Var, bir dönem ülkenin en ünlü bahis yazarlarından olan ama son dönemde şansı bir türlü tutmayan İsa'nın maceralarını konu alıyor. Bu macerada ona vefat eden ünlü iş insanı Refik'in ruhu eşlik ediyor.
THE FOUR SEASONS
2025'te komedi tarafında izleyicileri bekleyen en dikkat çekici yapım Tina Fey ve Steve Carell'i bir araya getiren The Four Seasons olabilir.
Platform: Netflix
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Tina Fey, Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte
Aynı adlı 1981 yapımı filmden uyarlanan The Four Seasons, her yıl birlikte tatile çıkan üç orta sınıf çifte odaklanıyor. Bu çiftlerden biri boşanıp, adam bu kez yanında genç sevgilisini getirince, son tatillerinde gerginlik hızla yükseliyor.
THE STUDIO
2025'te ekrana gelecek bir diğer komedi dizisi de Seth Rogen'ın yaratıcısı olduğu The Studio olacak.
Platform: Apple TV+
Yayın Tarihi: 26 Mart 2025
Oyuncular: Seth Rogen, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz
Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.
MURDERBOT
Çekimlerine mart ayında başlanan Murderbot için henüz net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin 2025 bitmeden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Platform: Apple TV+
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Alexander Skarsgård, David Dastmalchian, Tamara Podemski
Murderbot, Martha Wells'in Türkçeye "Tüm Sistemler Çöktü - Katilbot Günlükleri" adıyla çevrilen bilim-kurgu romanının bir uyarlaması olacak. Kitabın tanıtım yazısı şöyle. "Uzak bir gezegende, yüzey testi yapan bir grup biliminsanına, kendisine 'Katilbot' diyen ve kendi idari modülünü hacklediği için bilinç kazanmış bir güvenlik androidi kiralanır. İnsanlardan çekinen ve dikkatleri üzerine çekmek istemeyen Katilbot'un tek yapmak istediği görevini başarıyla yerine getirip insanların onu rahat bırakmasıdır. Ancak komşu bir araştırma ekibinden haber alınamadığında gerçeği ortaya çıkarmak Katilbot'a kalacaktır."
THE MADISON
Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Yellowstone bu yıl ekranlara veda etmiş olsa da Yellowstone'un başlattığı seri spin-off dizileriyle devam edecek. Bu spin-off dizilerinin ilki olan The Madison, 2025'te izleyici ile buluşacak.
Platform: Paramount+
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Patrick J. Adams, Matthew Fox, Kevin Zegers
Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor.
AMERICAN PRIMEVAL
2025'te Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici yapımlardan biri de western dizisi American Primeval olacak.
Platform: Netflix
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025
Oyuncular: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Jai Courtney, Shea Whigham, Dane DeHaan
1857 Amerikası'nda, Vahşi Batı'da geçen American Primeval, bölgenin kontrolü için verilen kanlı savaşa odaklanıyor. Dizi, hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunda tanıdık isimler barındırıyor. The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch (John Carter), Betty Gilpin (GLOW), Jai Courtney (Suicide Squad), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ve Dane DeHaan (Oppenheimer) gibi isimler yer alıyor.
THE ABANDONS
2025'te Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer western dizisi de The Abandons olacak. Aynı American Primeval gibi 1850'lerde geçen dizi, Sons of Anarchy'nin yaratıcısı olan Kurt Sutter'ın imzasını taşımasıyla dikkat çekiyor.
Platform: Netflix
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Lena Headey, Gillian Anderson, Lucas Till, Nick Robinson
The Abandons, Vahşi Batı'da geçen bir intikam hikâyesini ekranlara taşıyacak. Hikâyenin merkezinde İrlandalı dindar bir kadın olan Fiona Nolan yer alıyor. Evlat edindiği dört çocukla birlikte yeni dünyada bir hayat kurmaya çalışan Fiona, Avrupalı aristokratların toprağına göz dikmesiyle birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.
IRONHEART
2025'te izleyicilerle buluşacak Marvel dizilerinden biri de Ironheart olacak. Dizi, çizgiromanlarda Iron Man'in rolünü devralan Riri Williams karakterine odaklanıyor.
Platform: Disney+
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025
Oyuncular: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich
Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man kıyafetini geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını anlatacak. Karaktere ilk olarak Black Panther: Wakanda Forever'da gördüğümüz Dominique Thorne hayat veriyor.
WONDER MAN
Bu yıl izleyici ile buluşacak bir diğer Marvel dizisi de Wonder Man olacak. Ironheart gibi Wonder Man de Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olacak.
Platform: Disney+
Yayın Tarihi: Aralık 2025
Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris
Yahya Abdul-Mateen II’nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasyıla karmaşıklaştıracak.
CRIMINAL
Marvel/Image'ın aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan Criminal, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Platform: Amazon Prime Video
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Charlie Hunnam, Richard Jenkins, Adria Arjona, Emilia Clarke, Luke Evans, Logan Browning
Criminal, birden fazla suç ailesinin farklı jenerasyona yayılan hikâyesini ve bu aileleri birbirlerine bağlayan cinayetler ağını konu alıyor. Çizgi romanın yaratıcısı olan Ed Brubaker, dizinin de başında yer alıyor.
TASK
Oscar adayı oyuncu Mark Ruffalo'nun başrolünü üstlendiği Task, 2025'te HBO'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri olacak.
Platform: HBO
Yayın Tarihi: 2025
Oyuncular: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones
Suç türünde bir mini dizi olan Task, Mare of Easttown ile övgü toplayan Brad Ingelsby'nin imzasını taşıyor. Dizi, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen uluslararası bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran ajan grubu, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.
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