2025'te başlayacak en dikkat çekici 20 yeni dizi

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Netflix, 2025'te çok sayıda yerli yapımı izleyicilerin beğenisine sunacak. Bunlar arasından en dikkat çekici olanlardan biri de Ata Demirer imzalı Bir İhtimal Daha Var.

Platform: Netflix

Yayın Tarihi: 2025

Oyuncular: Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur

Ünlü komedyen Ata Demirer'in yaratıcısı olduğu ilk dizi projesi olan Bir İhtimal Daha Var, bir dönem ülkenin en ünlü bahis yazarlarından olan ama son dönemde şansı bir türlü tutmayan İsa'nın maceralarını konu alıyor. Bu macerada ona vefat eden ünlü iş insanı Refik'in ruhu eşlik ediyor.