2025'te başlayacak en dikkat çekici 20 yeni dizi

A KNİGHT OF THE SEVEN KİNGDOMS

Game of Thrones evreninde geçen dizilere 2025'te bir yenisi daha eklenecek.

Kanal: HBO

Yayın Tarihi: 2025 yazı

Oyuncular: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Bertie Carvel, Daniel Ings, Sam Spruell

A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan bu yeni dizi, George R.R. Martin'in "Dunk ve Egg" hikâyelerinin bir uyarlaması olacak. Ana serinin yaklaşık 100 yıl öncesinde geçen dizi, şövalye Ser Duncan the Tall ile onun genç yaveri Egg'in maceralarını konu alıyor. Dizide Ser Duncan the Tall'a Peter Claffey hayat veriyor. Dizinin yaratıcısı ise George R.R. Martin.