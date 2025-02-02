TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Şubat günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 10:01
TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20.00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23:15 İnci Taneleri

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:15 5N1K

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:00 Gönül Dağı

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

02:15 Güzel Köylü

04:15 Türk Müziği

05:15 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Baka Bir Gün

14:45 Bir Gece Masalı

16:00 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

22:30 Kardelenler

01:30 Kardelenler

00:20 Can Borcu

04:30 Hercai

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 2 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:15 Kızıl Goncalar

02:30 Adım Farah

05:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

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