TV yayın akışı 20 Ekim 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 12:34
<p>Haftayı ortaladığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Duy Beni</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

Haftayı ortaladığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ekim Perşembe günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>KANAL D</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 O Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>00:15 O Kız</p>

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 O Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Mahkum</p> <p>23:45 İyilik</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 İyilik

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Duy Beni</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Duy Beni

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45  Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Hayat Bugün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45  Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Hayat Bugün

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayufa</p> <p>09:45 Tuzak</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı </p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayufa

09:45 Tuzak

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı 

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:40 Teşkilat</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı)</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00  Balkan Ninnisi</p> <p>00:15 Kasaba Doktoru</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Teşkilat

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00  Balkan Ninnisi

00:15 Kasaba Doktoru

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

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