TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 09:39
TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Ekim Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ekim Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kirli Sepeti   20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef       20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:  Kim Milyoner Olmak İster?        20:00 

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Yedi Numara

07:00 Yeditepe İstanbul

08:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

14:20 Gönül Dağı

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:40 3'te 3

01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Bahar

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Güzel Köylü

02:00 Baba Ocağı

04:00 Türk Müziği

05:00 Söz

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Karadut

16:00 Terminatör 2: Mahşer Günü

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Oynat Bakalım

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Gizli Bahçe

15:45 Kızıl Goncalar

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Kızıl Goncalar

02:30 Gizli Bahçe

04:45 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 20 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Arka Sokaklar

23:15 5. Dalga

01:15 5. Dalga

03:15 Güllerin Savaşı

05:00 5N1K

05:30 Poyraz Karayel

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