'Esas Oğlan' ile izleyiciyle buluşmayı bekliyordu: Hadise aşkı dizi setinde buldu!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:04

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hadise'nin dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaklaşık 2 aydır bir birliktelik yaşadığı iddia edildi. Arkadaşlıkla başlayan bu ilişkinin gözlerden uzak bir şekilde sürdüğü öğrenildi.

Dizide başrolleri paylaşan Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Hadise’ye, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. Çekimlerin bitmesinin ardından Seda Bakan, “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik, aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum” dedi.

Hadise ise bu deneyime dair, “Yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana çok şey kattı. Yepyeni bir dünyaya girmek ve bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim! Arkadaşımla hem özel hayatımda hem de profesyonel anlamda anlaşabilmek bana çok şey öğretti. Yönetmenimiz ve tüm ekibe minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” açıklamasında bulundu.

DİZİNİN KADROSU

BKM yapımı olan dizinin kadrosunda ayrıca Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk tarafından kaleme alınan dizi, aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikâyesini konu alıyor ve dijital platformda yayınlanacak.