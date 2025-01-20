TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ocak pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 09:48
TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Ocak Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ocak Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Bihter 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Şaban Pabucu Yarım 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Zembilli 20:00 

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

02:45 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Hayatımın Neşesi

08:30 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Teşkilat

02:05 Lingo Türkiye

03:15 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şaban Pabucu Yarım

22:15 Sahte Kabadayı

23:45 Bahar

02:30 Şaban Pabucu Yarım

04:00 Sahte Kabadayı

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Bir Gece Masalı

02:20 Zembilli

05:10 Hercai

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 20 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:30 Adım Farah

05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

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