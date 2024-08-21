TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ağustos günü tv yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Şehirden Uzakta
09:25 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kaçış Yok"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"
00:10 Yabancı Sinema "Gol 2"
02:00 Yaşam Başka Yerde
02:30 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Milyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
21:45 Milyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
23:00 Yalan
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutlu Aile Defteri- Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tam Gaz- Yabancı Sinema
22:30 Godzilla /Yabancı Sinema
00:30 Ateş Kuşları
03:10 Kaçak
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme- Yeni Sezon
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Nasipse Adayız
01:45 Çiçek
03:15 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kibar Feyzo- Yerli Film
22:00 El Değmemiş Aşk- Yerli Film
00:00 El Değmemiş Aşk- Yerli Film
02:00 Yalı Çapkını
04:00 İstanbullu Gelin
05:30 Kiralık Aşk
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Tam Kafadan Karavana
22:15 Maskeli Beşler Kıbrıs
00:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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