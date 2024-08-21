TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:38
TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Şehirden Uzakta

09:25 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Kaçış Yok"

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"

00:10 Yabancı Sinema "Gol 2"

02:00 Yaşam Başka Yerde

02:30 Gönül Dağı

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Milyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

21:45 Milyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

23:00 Yalan

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutlu Aile Defteri- Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tam Gaz- Yabancı Sinema

22:30 Godzilla /Yabancı Sinema

00:30 Ateş Kuşları

03:10 Kaçak

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme- Yeni Sezon

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Nasipse Adayız

01:45 Çiçek

03:15 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kibar Feyzo- Yerli Film

22:00 El Değmemiş Aşk- Yerli Film

00:00 El Değmemiş Aşk- Yerli Film

02:00 Yalı Çapkını

04:00 İstanbullu Gelin

05:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 21 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tam Kafadan Karavana

22:15 Maskeli Beşler Kıbrıs

00:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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