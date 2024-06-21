TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 21 Haziran Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 21 Haziran Cuma TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2024 Cuma, 09:26
TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

10:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çırak (Yabancı Sinema)

22:15 Miras (Yabancı Sinema)

00:30 Çırak (Yabancı Sinema)

02:15 Miras (Yabancı Sinema)

04:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

00:20 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çok Akustik

01:45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

03:30 Güneşin Kızları

05:15 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

12:45 Kirli Sepeti

15:30 Şahane Hayatım

19:00 Now Ana Haber

20:00 Delibal (Yerli Sinema)

00:45 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Cevap Ver Türkiye

15:30 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Dizi

TV yayın akışı 21 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"

00:10 Kara Ağaç Destanı

03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)

04:40 Seksenler

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