TV yayın akışı 21 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 21 Nisan Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 21 Nisan Pazar TV rehberi..
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
Kanal D yayın akışı
07:00 Yanaşma
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 5N1K
05:00 Bodrum Masalı
TRT 1 yayın akışı
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Kara Ağaç Destanı
08:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Kara Ağaç Destanı
06:00 Kapanış
TV8 yayın akışı
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:15 Gençlik Rüzgarı
03:15 Gazete Magazin
NOW yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Seğepi
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:15 Şahane Hayatım
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW yayın akışı
08:00 Adile Teyze
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 En Büyük Şaban
23:45 Bahar
02:30 Korkusuz Korkak
03:45 En Büyük Şaban
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:40 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Safir
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