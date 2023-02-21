TV yayın akışı 21 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Şubat Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prens
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mucize Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI 16:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:30 Ayla
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazan
TV8 YAYIN AKIŞI 23:00 Liverpool - Real Madrid
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalınız Kalpler
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prens
15:00 EGO
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prens
22:00 EGO
00:45 Yasak Elma
03:15 Kefaret
05:45 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Camdaki Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 STAR - NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22:15 Mucize Aşk
00:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:30 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bakış Açısı
21:30 Ayla
23:45 Yerli Dizi
02:20 Ayla
04:10 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazan
00:20 Aldatmak
02:35 Bir Küçük Gün Işığı
04:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa Deprem Özel
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Liverpool - Real Madrid
01:00 Maç
02:30 Dizi
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