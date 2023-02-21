TV yayın akışı 21 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2023 Salı, 09:37
<p>Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Şubat Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Taçsız Prens</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Mucize Aşk</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     16:00 Söz</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:30 Ayla   </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         23:00 Liverpool - Real Madrid </p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Şubat Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Taçsız Prens

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Mucize Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI     16:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:30 Ayla   

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazan

TV8 YAYIN AKIŞI         23:00 Liverpool - Real Madrid 

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong></p> <p>07:00 Yalınız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Taçsız Prens</p> <p>15:00 EGO</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>18:15 18. Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Taçsız Prens</p> <p>22:00 EGO</p> <p>00:45 Yasak Elma</p> <p>03:15 Kefaret</p> <p>05:45 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI    

07:00 Yalınız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prens

15:00 EGO

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prens

22:00 EGO

00:45 Yasak Elma

03:15 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:30 Hayat Şarkısı</p> <p>13:30 Camdaki Kız</p> <p>16:15 Aşk ve Umut</p> <p>17:30 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Camdaki Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 STAR - NTV Ortak Yayın</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>17:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>18:15 Star Haber</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 STAR - NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>09:00 Bu Sabah</p> <p>11:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>12:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Mucize Aşk</p> <p>22:15 Mucize Aşk</p> <p>00:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>02:30 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:15 Mucize Aşk

00:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:30 Baba

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Vuslat</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>14:45 Adını Sen Koy</p> <p>16:40 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Bakış Açısı</p> <p>21:30 Ayla</p> <p>23:45 Yerli Dizi</p> <p>02:20 Ayla</p> <p>04:10 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:45 Adını Sen Koy

16:40 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bakış Açısı

21:30 Ayla

23:45 Yerli Dizi

02:20 Ayla

04:10 Yürek Çıkmazı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Ateş Kuşları</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazan</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>02:35 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>04:50 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazan

00:20 Aldatmak

02:35 Bir Küçük Gün Işığı

04:50 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa Deprem Özel</p> <p>12:00 Kırmızı Oda</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>23:00 Liverpool - Real Madrid </p> <p>01:00 Maç</p> <p>02:30 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa Deprem Özel

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Liverpool - Real Madrid 

01:00 Maç

02:30 Dizi

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