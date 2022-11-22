TV yayın akışı 22 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ikinci gününe geldiğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Kasım Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 2

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Baba

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam