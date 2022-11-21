Pınar Deniz duyurdu: Yargı dizisinde flaş ayrılık!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 07:35

Kanal D'de pazar akşamları ekranlara gelen ve Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinde bir ayrılık yaşandı.

Yargı'da rol aldığı 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, diziye veda etti.

(Yurdaer Okur)

Konuk oyuncu olarak Okur’un performansı da izleyiciden tam not almıştı.

Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasının ardından paylaşımda bulundu.