Pınar Deniz duyurdu: Yargı dizisinde flaş ayrılık!
Kanal D'de pazar akşamları seyirciyle buluşan Yargı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ayrılığı Pınar Deniz, duyurdu.
Kanal D'de pazar akşamları ekranlara gelen ve Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Pınar Çağlar Gençtürk'ün başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinde bir ayrılık yaşandı.
Yargı'da rol aldığı 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, diziye veda etti.
(Yurdaer Okur)
Konuk oyuncu olarak Okur’un performansı da izleyiciden tam not almıştı.
Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasının ardından paylaşımda bulundu.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Torunu hayatını kaybetti...