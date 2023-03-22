TV yayın akışı 22 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta ortasına girdiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kraliçe

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 22:45 Tokatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI 22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman