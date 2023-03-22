TV yayın akışı 22 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta ortasına girdiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kraliçe
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 22:45 Tokatçı
STAR TV YAYIN AKIŞI 22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 EGO
01:45 Yasak Elma
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:30 Kraliçe
01:30 Kuzey Güney
03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti
05:45 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi / Sinema
22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın
00:00 Yerli Dizi / Sinema
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:45 Tokatçı
00:30 Güzel Günler
03:00 Tokatçı
04:45 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
17:45 Veysel
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:05 Kuşlarla Yolculuk
03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
04:05 Sahur Bereketi
05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'De Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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