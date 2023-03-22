TV yayın akışı 22 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2023 Çarşamba, 10:06
<p>Hafta ortasına girdiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI          20:00 Kraliçe</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI           20:00 Adım Farah</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI          22:45 Tokatçı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI          22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI            20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman</p>

Hafta ortasına girdiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI          20:00 Kraliçe

FOX TV YAYIN AKIŞI           20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI          22:45 Tokatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI          22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI            20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Adım Farah</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Adım Farah</p> <p>23:30 EGO</p> <p>01:45 Yasak Elma</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 EGO

01:45 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Kraliçe</p> <p>22:30 Kraliçe</p> <p>01:30 Kuzey Güney</p> <p>03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti</p> <p>05:45 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:30 Kraliçe

01:30 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti

05:45 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yerli Dizi / Sinema</p> <p>22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın</p> <p>00:00 Yerli Dizi / Sinema</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi / Sinema

22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın

00:00 Yerli Dizi / Sinema

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>22:45 Tokatçı</p> <p>00:30 Güzel Günler</p> <p>03:00 Tokatçı</p> <p>04:45 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Tokatçı

00:30 Güzel Günler

03:00 Tokatçı

04:45 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:10 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Adını Sen Koy</p> <p>14:20 Seksenler</p> <p>17:45 Veysel</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:05 Kuşlarla Yolculuk</p> <p>03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>04:05 Sahur Bereketi</p> <p>05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

17:45 Veysel

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Kuşlarla Yolculuk

03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

04:05 Sahur Bereketi

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel </p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p> <p>05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra </p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra 

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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