TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Nisan Salı günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
22 Nisan 2025 Salı, 09:26
TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22 Nisan Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Nisan Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Eski Köye Yeni Adet 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  T. Konyaspor - Galatasaray 20:00

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV yayın akışı 

02:00 Can Borcu

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 T. Konyaspor - Galatasaray

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D yayın akışı 

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV yayın akışı 

00:00 Hudutsuz Sevda

02:30 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV yayın akışı 

02:15 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV yayın akışı

01:30 Milyarder

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TV yayın akışı 22 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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