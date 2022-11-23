TV yayın akışı 23 Kasım 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:00
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Kasım Çarşamba günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  Tuzak</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kupa Saati</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Hayat Bugün</p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Kasım Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gecenin Ucunda

TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kupa Saati

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Hayat Bugün

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>23:15 Darmaduman</p> <p>01:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:15 Darmaduman

01:45 Yasak Elma

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hayat Bugün </p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hayat Bugün 

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV 8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:30 Yazgı</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Kadere Karşı</p> <p>14:15 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Tuzak</p> <p>00:15 Tuzak (Tekrar)</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

00:15 Tuzak (Tekrar)

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:50 Mutfak Bahane

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:30 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Fas-Hırvatistan"</p> <p>15:00 Kupa Günlüğü</p> <p>16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Almanya-Japonya"</p> <p>18:00 Ana Haber</p> <p>19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Kosta Rika"</p> <p>21:00 Kupa Saati</p> <p>22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Kanada"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Fas-Hırvatistan"

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Almanya-Japonya"

18:00 Ana Haber

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Kosta Rika"

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Kanada"

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan </p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Yol Arkadaşım 2</p> <p>22:30 Yol Arkadaşım 2</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan 

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

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