Ölü Ozanlar Derneği filminin konusu ne, oyuncuları kim?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:29

Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society), yönetmenliğinde Peter Weir, senaryosunda ise Tom Schulman olan, 1989 yapımlı bir komedi/dram filmidir.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

1959 yılında geçen film, John Keating (Robin Williams) adlı çok başarılı ve bir o kadar da farklı olan edebiyat öğretmeninin çok disiplinli bir erkek okulu olan Welton Academy'de (takma adı Hell-ton) öğretmenlik yapmaya geldiğinde başlar. Bay Keating, çoğu baskı altında olan öğrencileri edebiyat ve şiirin bambaşka dünyasıyla tanıştırır. Onlara özgürlüğü, hayatı yeniden anlamayı, dünyaya farklı açılardan bakmayı öğretir. Ancak Welton Akademisinin felsefesine tam örtüşmeyen bu ders anlatımı akademi yönetimi tarafından da gözden kaçmayacaktır. Okul müdürü Bay Nolan (Norman Lloyd) yeni edebiyat öğretmenini, öğrencilerinden birinin intiharı üzerine, sorumlu görmüştür. Bunu bahane ederek edebiyat öğretmeni Bay Keating'i okuldan ayrılmaya zorlamıştır, fakat bu ayrılığa onu anlayan öğrencilerinin verdiği tepki Bay Nolan'ı hayatı boyunca yaşadığı belki de en utanç duyacağı anına sürükler.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robin Williams

Ethan Hawke

Robert Sean Leonard

Josue Charles

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ölü Ozanlar Derneği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.