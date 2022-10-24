TV yayın akışı 24 Ekim 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:50
<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yerli Dizi</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı </p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show/Tekrar</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı 

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show/Tekrar

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yargı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>23:15 Banka İşi</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yargı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Ana Haber

20:00 O Kız

23:15 Banka İşi

03:00 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Tozluyaka</p> <p>02:15 Bir Peri Masalı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka

02:15 Bir Peri Masalı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Dizi</p> <p>23:15 Yalı Çapkını</p> <p>01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>03:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

23:15 Yalı Çapkını

01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show/Tekrar</p> <p>00:15 Hayat Bugün</p> <p>02:30 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show/Tekrar

00:15 Hayat Bugün

02:30 Baba

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı</p> <p>11:00 Masterchef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm</p> <p>13:30 Yazgı / Yeni Bölüm</p> <p>14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:00 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Yazgı / Yeni Bölüm

14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:15 Benim Adım Melek </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:25 Gönül Dağı </p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>00:15 Türk Sineması "Kapan"</p> <p>01:55 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>02:20 Gönül Dağı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Benim Adım Melek 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:25 Gönül Dağı 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

00:15 Türk Sineması "Kapan"

01:55 Şehrime Hoş Geldiniz

02:20 Gönül Dağı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutaf Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Kardeşlerim</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutaf Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Kardeşlerim

03:20 Mutfak Bahane

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