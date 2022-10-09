Netflix'in Guiness Rekorlar Kitabı'na giren dizisi The Midnight Club'ın konusu nedir? The Midnight Club'ın oyuncuları kimler?
Netflix’in yeni dizisi The Midnight Club, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. The Midnight Club neden Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi? The Midnight Club'ın oyuncuları kim? The Midnight Club'ın konusu ne?
The Midnight Club, 7 Ekim'de dijital yayın platformu Netflix’te yayınlandı. Dizi platforma kısa süre içerisinde üst sıralara yükseldi.
THE MİDNİGHT CLUB'IN KONUSU NE?
Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı bir yurtta, özel bir kulübün üyeleri tüyler ürpertici bir anlaşma yapar. İlk ölen, öteki dünyadan bir işaret gönderecektir.
THE MİDNİGHT CLUB OYUNCULARI
The Midnight Club dizisinin başrolünü Iman Benson, Igby Rigney,Ruth Codd paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Annarah Cymone, Chris Sumpter, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Zach Gilford, Heather Langenkamp yer alıyor.
THE MİDNİGHT CLUB NEDEN GUİNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ?
The Midnight Club, Türkçede ‘zıplatacak kadar korkutan sahne’ olarak karşılığını verebileceğimiz ‘jumpscare’ sahneleriyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Midnight Club’ın bir bölümünde tam 21 adet sizi korkudan zıplatacak sahne bulunuyor.
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