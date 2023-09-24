TV yayın akışı 24 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güxel Hareketler 2 - Özel Bölüm
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Müslüm
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:00 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Aile Şerefi
03:15 Barbar Conan
03:00 Hayat Bayram Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Safir
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Aldatmak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm
23:30 Baskın Günü
01:20 Baskın Günü
02:30 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Gazete Magazin
12:30 Gazete Magazin
16:15 El Dorado
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Sinema
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Bambaşka Biri
13:45 Yabani
16.00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:45 Bambaşka Biri
03:15 Yabani
05:45 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Beni Böyle Sev
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
16:00 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Müslüm
22:50 Aşk Tarifi
01:25 Müslüm
03:30 Hayatımın Neşesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Dönence
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:45 Çemberimde Gül Oya
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
05:00 Kavak Yelleri
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