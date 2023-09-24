TV yayın akışı 24 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Eylül 2023 Pazar, 09:54
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güxel Hareketler 2 - Özel Bölüm</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Müslüm</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster   </p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güxel Hareketler 2 - Özel Bölüm

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Müslüm

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster   

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Hayat Bayram Olsa</p> <p>15:00 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 Aile Şerefi</p> <p>03:15 Barbar Conan</p> <p>03:00 Hayat Bayram Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:00 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Aile Şerefi

03:15 Barbar Conan

03:00 Hayat Bayram Olsa

Player Alanı
<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Aldatmak</p> <p>15:45 Safir</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:05 Aldatmak</p> <p>05:50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm</p> <p>23:30 Baskın Günü</p> <p>01:20 Baskın Günü</p> <p>02:30 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm

23:30 Baskın Günü

01:20 Baskın Günü

02:30 Çöp Adam

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 El Dorado</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:30 Sinema</p> <p>03:30 Gençlik Rüzgarı</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Gazete Magazin

12:30 Gazete Magazin

16:15 El Dorado

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Sinema

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Bambaşka Biri</p> <p>13:45 Yabani</p> <p>16.00 Hudutsuz Sevda</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kirli Sepeti</p> <p>00:45 Bambaşka Biri</p> <p>03:15 Yabani</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Bambaşka Biri

13:45 Yabani

16.00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:45 Bambaşka Biri

03:15 Yabani

05:45 Kefaret

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 Beni Böyle Sev</p> <p>08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>16:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Müslüm</p> <p>22:50 Aşk Tarifi</p> <p>01:25 Müslüm</p> <p>03:30 Hayatımın Neşesi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Beni Böyle Sev

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

16:00 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Müslüm

22:50 Aşk Tarifi

01:25 Müslüm

03:30 Hayatımın Neşesi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Dönence</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Dönence</p> <p>16:15 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Dönence

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Dilek Taşı

02:45 Çemberimde Gül Oya

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

05:00 Kavak Yelleri

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