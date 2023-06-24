TV yayın akışı 24 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kısmet
15:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:45 En Güzel Bölüm
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Güzel İkili
17:30 Kasabadaki Yabancı
20:00 MasterChef Türkiye All Star
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Hep Yek 2
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Benim Güzel Ailem
15:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Doğaya Karşı Serengeti
12:45 Üvey Anne
15:55 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı
22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
00:30 Venom: Zehirli Öfke
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgüm
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
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