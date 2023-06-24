TV yayın akışı 24 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2023 Cumartesi, 13:26
<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>13:00 Kısmet</p> <p>15:30 Yasak Elma</p> <p>16:30 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Taçsız Prenses</p> <p>23:45 Kısmet</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kısmet

15:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet

<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:45 En Güzel Bölüm</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:45 En Güzel Bölüm

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>14:45 Güzel İkili</p> <p>17:30 Kasabadaki Yabancı</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Güzel İkili

17:30 Kasabadaki Yabancı

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>10:00 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Hep Yek 2</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Hep Yek 2

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>07:10 Ege’nin Hamsisi</p> <p>10:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:15 Tek Yürek 04.17</p> <p>12:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>15:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Benim Güzel Ailem

15:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Akıncı</p> <p>10:20 Akıncı</p> <p>11:00 Doğaya Karşı Serengeti</p> <p>12:45 Üvey Anne</p> <p>15:55 Vermem Seni Ellere</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vahşetin Çağrısı</p> <p>22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın </p> <p>00:30 Venom: Zehirli Öfke</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Doğaya Karşı Serengeti

12:45 Üvey Anne

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı

22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın 

00:30 Venom: Zehirli Öfke

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Maviye Sürgüm</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgüm

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

yayın akışı TV rehberi 24 haziran seçimi

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