TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Kasım günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2024 Pazar, 09:25
TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Kasım Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Kasım Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kirli Sepeti 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇGH 2  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Teşkilat 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Yedi Numara

07:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:25 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:00 Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

16:20 Lingo Türkiye

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

14:00 Hamburg – İstanbul Hattı

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

10:00 Annem Ankara

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Annem Ankara

22:45 Uzak Şehir

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kalpazan

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ada Masalı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

17:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

TV yayın akışı 24 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Asi Kabadayı

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

00:15 Gazete Magazin

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