TV yayın akışı 24 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2023 Cuma, 10:16
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mart Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI           22:15 96 Saat</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI            20:00 Iron Man 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI           20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI           20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI               20:00 Ateş Kuşları</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mart Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI           22:15 96 Saat

FOX TV YAYIN AKIŞI            20:00 Iron Man 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI           20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI           20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞ                20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI             20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI               20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Kapımdaki Dedektif</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Iron Man 2</p> <p>22:30 Orta Sayfa</p> <p>01:00 Iron Man 2</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

17:00 Kapımdaki Dedektif

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 2

22:30 Orta Sayfa

01:00 Iron Man 2

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Yasak Elma

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Kraliçe</p> <p>22:15 96 Saat</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:00 Kuzey Güney</p> <p>03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti</p> <p>05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:15 96 Saat

00:15 Yerli Dizi

02:00 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti

05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:30 Yerli Dizi / Sinema</p> <p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi / Sinema

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:05 Gönül Dağı</p> <p>03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>03:45 Sahur Bereketi</p> <p>05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Gönül Dağı

03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:45 Sahur Bereketi

05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Hz. Ömer</p> <p>07:30 Huzur Sokağı</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel </p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p> <p>05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer

07:30 Huzur Sokağı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>22:15 Tuzak</p> <p>01:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

tv yayın akışı yayın akışı televizyonda ne var? televizyon

En Çok Okunan Haberler