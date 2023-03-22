İki Şafak Arasında filmi konusu nedir? İki Şafak Arasında filmi oyuncuları kimler?

İki Şafak Arasında (Between Two Dawns) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İki Şafak Arasında filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, İki Şafak Arasında filmi konusu nedir? İki Şafak Arasında filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:32
İki Şafak Arasında filmi konusu nedir? İki Şafak Arasında filmi oyuncuları kimler?
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Selman Nacar'ın üstlendiği İki Şafak Arasında filminin süresi 1 saat 31 dakikadır. Filmin türü dramdır. İşte, İki Şafak Arasında filmine dair merak edilenler...

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kadir, akşam sevdiği kızın ailesiyle tanışacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak babasının tekstil fabrikasında iş kazasının gerçekleştiğini öğrendiğinde planları değişir. Kazayı işçinin ailesine söylemeyi üstelenen Kadir, işçinin ailesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu süreç içerisinde Kadir, hayatını üstüne kurduğu tüm değerlerin sarsıldığını hissetmeye başlar.

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Nezaket Erden - Serpil

Mücahit Koçak - Kadir

Burcu Gölgedar - Esma

Erdem Şenocak - Yasin

Cihat Süvarioğlu - Doctor

Gülçin Kültür Şahin - Lokumcu

Ali Seçkiner Alıcı - Orhan

Bedir Bedir - Halil 

Ünal Silver - İbrahim

Esra Gezginci 

Banu Fotocan - Şehnaz

Yıldırım Şimşek - Yusuf Usta

Mehmet Emin Kadıhan - Murat

Cemalettin Çekmece - Ahmet

Buket Gülbeyaz

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İki Şafak Arasında filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.


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