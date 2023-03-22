İki Şafak Arasında filmi konusu nedir? İki Şafak Arasında filmi oyuncuları kimler?
İki Şafak Arasında (Between Two Dawns) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İki Şafak Arasında filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, İki Şafak Arasında filmi konusu nedir? İki Şafak Arasında filmi oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Selman Nacar'ın üstlendiği İki Şafak Arasında filminin süresi 1 saat 31 dakikadır. Filmin türü dramdır. İşte, İki Şafak Arasında filmine dair merak edilenler...
İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kadir, akşam sevdiği kızın ailesiyle tanışacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak babasının tekstil fabrikasında iş kazasının gerçekleştiğini öğrendiğinde planları değişir. Kazayı işçinin ailesine söylemeyi üstelenen Kadir, işçinin ailesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu süreç içerisinde Kadir, hayatını üstüne kurduğu tüm değerlerin sarsıldığını hissetmeye başlar.
İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Nezaket Erden - Serpil
Mücahit Koçak - Kadir
Burcu Gölgedar - Esma
Erdem Şenocak - Yasin
Cihat Süvarioğlu - Doctor
Gülçin Kültür Şahin - Lokumcu
Ali Seçkiner Alıcı - Orhan
Bedir Bedir - Halil
Ünal Silver - İbrahim
Esra Gezginci
Banu Fotocan - Şehnaz
Yıldırım Şimşek - Yusuf Usta
Mehmet Emin Kadıhan - Murat
Cemalettin Çekmece - Ahmet
Buket Gülbeyaz
İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İki Şafak Arasında filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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