Gülcemal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Gülcemal dizisi nerede çekiliyor?

FOX Tv'nin yeni projelerinden Gülcemal dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Gülcemal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisi ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 23:28
Gülcemal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Gülcemal dizisi nerede çekiliyor?
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MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve senaristliğini Eda Tezcan Çalışkan'ın üstlendiği yeni dizi Gülcemal, izleyicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. FOX Tv'nin yeni projelerinden olan dizinin ilk fragmanı yayımlandı. İzleyiciler, dizinin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

GÜLCEMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal'le Deva'nın nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor. 

GÜLCEMAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Melis Sezen - Deva

Murat Ünalmış - Gülcemal

Ayda Aksel - Zafer

Edip Tepeli - Mert

Samet Kaan Kuyucu - Armağan

Nilay Erdönmez - Gülendam

Atilla Şendil - Halil İbrahim

Nilüfer Açıkalın - Gara Ana

Cahit Gök - Vefa

Meltem Akçöl - İpek

Sabahattin Yakut - Emrullah

İpek Ayaz Kortunç - Canan

Gökçem Çoban - Semra

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimlerine Bursa'da başlayan Gülcemal'in ilerleyen bölümlerde çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek.

GÜLCEMAL DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizinin yayımlanma tarihi henüz bilinmiyor.

 

 


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