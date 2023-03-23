Gülcemal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Gülcemal dizisi nerede çekiliyor?
FOX Tv'nin yeni projelerinden Gülcemal dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Gülcemal dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisi ne zaman yayımlanacak?
MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve senaristliğini Eda Tezcan Çalışkan'ın üstlendiği yeni dizi Gülcemal, izleyicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. FOX Tv'nin yeni projelerinden olan dizinin ilk fragmanı yayımlandı. İzleyiciler, dizinin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
GÜLCEMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizi, annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal'le Deva'nın nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.
GÜLCEMAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Melis Sezen - Deva
Murat Ünalmış - Gülcemal
Ayda Aksel - Zafer
Edip Tepeli - Mert
Samet Kaan Kuyucu - Armağan
Nilay Erdönmez - Gülendam
Atilla Şendil - Halil İbrahim
Nilüfer Açıkalın - Gara Ana
Cahit Gök - Vefa
Meltem Akçöl - İpek
Sabahattin Yakut - Emrullah
İpek Ayaz Kortunç - Canan
Gökçem Çoban - Semra
GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimlerine Bursa'da başlayan Gülcemal'in ilerleyen bölümlerde çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek.
GÜLCEMAL DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Dizinin yayımlanma tarihi henüz bilinmiyor.
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