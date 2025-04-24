TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
24 Nisan 2025 Perşembe, 09:34
TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Nisan Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Nisan Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Tatlı Dillim 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi" 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Trabzonspor - Göztepe A.Ş. 20:30

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:45 Vuslat

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

24:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi"

22:40 Bir Zamanlar İstanbul

01:30 Teşkilat

03:50 Seksenler

04:50 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

22:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

01:30 Son Hıçkırık

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Trabzonspor - Göztepe A.Ş.

22:45 Sustalı Ceylan

01:45 Can Borcu

04:45 Hercai

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TV yayın akışı 24 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

03:15 Şahane Hayatım

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

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