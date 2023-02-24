TV yayın akışı 24 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Hayalet Tetikçi
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:15 İntikam Kurşunu
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Tuzak / Yeni Bölüm
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 EGO
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18. Saat
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 EGO
23:30 Orta Sayfa
00:45 Dokuz Oğuz
03:15 Taçsız Prenses
05:15 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Üç Kız Kardeş
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi
21:30 Hayalet Tetikçi
22:45 Yargı
01:15 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star - NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarındanc Önce
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Dünden Sonra Yarındanc Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 İntikam Kurşunu
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 İntikam Kurşunu
05:15 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:35 Adını Sen Koy
16:20 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
00:15 Al Sancak
02:25 Yürek Çıkmazı
04:45 Yunus Emre
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:30 Kuruluş Osman
02:00 Aldatmak
04:30 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Tuzak / Yeni Bölüm
22:15 Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm
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