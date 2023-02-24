TV yayın akışı 24 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Hayalet Tetikçi

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:15 İntikam Kurşunu

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Tuzak / Yeni Bölüm