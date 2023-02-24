TV yayın akışı 24 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2023 Cuma, 09:34
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hayalet Tetikçi</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:15 İntikam Kurşunu</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını </p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Tuzak / Yeni Bölüm</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hayalet Tetikçi

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:15 İntikam Kurşunu

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını 

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Tuzak / Yeni Bölüm

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong></p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Taçsız Prenses</p> <p>15:00 EGO</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>18:15 18. Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 EGO</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>00:45 Dokuz Oğuz</p> <p>03:15 Taçsız Prenses</p> <p>05:15 Kefaret</p> <p>06:00 Hayatımın Şansı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI    

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 EGO

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18. Saat

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 EGO

23:30 Orta Sayfa

00:45 Dokuz Oğuz

03:15 Taçsız Prenses

05:15 Kefaret

06:00 Hayatımın Şansı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p style="text-align: justify;">07:00 Asi</p> <p style="text-align: justify;">09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p style="text-align: justify;">11:30 Hayat Şarkısı</p> <p style="text-align: justify;">13:30 Üç Kız Kardeş</p> <p style="text-align: justify;">16:15 Aşk ve Umut</p> <p style="text-align: justify;">17:30 Hicran</p> <p style="text-align: justify;">18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p style="text-align: justify;">20:00 Hayalet Tetikçi</p> <p style="text-align: justify;">21:30 Hayalet Tetikçi</p> <p style="text-align: justify;">22:45 Yargı</p> <p style="text-align: justify;">01:15 Kuzey Güney</p> <p style="text-align: justify;">04:15 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Üç Kız Kardeş

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayalet Tetikçi

21:30 Hayalet Tetikçi

22:45 Yargı

01:15 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Star - NTV Ortak Yayın</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>17:30 Dünden Sonra Yarındanc Önce</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>02:30 Dünden Sonra Yarındanc Önce</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star - NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarındanc Önce

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Dünden Sonra Yarındanc Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>09:00 Bu Sabah</p> <p>11:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>12:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 İntikam Kurşunu</p> <p>01:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:30 İntikam Kurşunu</p> <p>05:15 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 İntikam Kurşunu

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 İntikam Kurşunu

05:15 Baba

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Vuslat</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>14:35 Adını Sen Koy</p> <p>16:20 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>00:15 Al Sancak</p> <p>02:25 Yürek Çıkmazı</p> <p>04:45 Yunus Emre</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:35 Adını Sen Koy

16:20 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

00:15 Al Sancak

02:25 Yürek Çıkmazı

04:45 Yunus Emre

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>23:30 Kuruluş Osman</p> <p>02:00 Aldatmak</p> <p>04:30 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:30 Kuruluş Osman

02:00 Aldatmak

04:30 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa </p> <p>12:00 Kırmızı Oda</p> <p>20:00 Tuzak / Yeni Bölüm</p> <p>22:15 Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Tuzak / Yeni Bölüm

22:15 Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm

24 şubat yayın akışı televizyon televizyonda ne var?

En Çok Okunan Haberler