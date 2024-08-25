TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 10:19
TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Yaz

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Turnike

16:15 Password

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Sığınak

22:30 Tomris

01:30 Son Sığınak

03:15 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı

06:30 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:20 Yeditepe İstanbul

10:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:05 Seksenler

15:25 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Armageddon

22:45 Kovan

00:30 Armageddon

02:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Yavru ile Katip

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Cımbız Ali

14:45 Şaşkın Damat

16:15 Güler Misin Ağlar Mısın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Ay Lav Yu

23:45 Atla Gel Şaban

01:30 Ay Lav Yu

03:30 Güler Misin Ağlar Mısın

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:15 Yalı Çapkını

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:40 Aile İşi

14:00 Dizi TV

15:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

17:00 Şirinler 2

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gizli Görev

02:40 Ateş Kuşları

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:00 Prangalı Mahkum

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Yaz Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

00:30 Kirli Sepeti

03:15 Yasak Elma

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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