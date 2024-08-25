TV yayın akışı 25 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ağustos günü tv yayın akışı...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ağustos günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Yaz
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Turnike
16:15 Password
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Sığınak
22:30 Tomris
01:30 Son Sığınak
03:15 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Beni Böyle Sev
08:30 Yedi Numara
09:20 Yeditepe İstanbul
10:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:05 Seksenler
15:25 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Armageddon
22:45 Kovan
00:30 Armageddon
02:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Yavru ile Katip
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Cımbız Ali
14:45 Şaşkın Damat
16:15 Güler Misin Ağlar Mısın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Ay Lav Yu
23:45 Atla Gel Şaban
01:30 Ay Lav Yu
03:30 Güler Misin Ağlar Mısın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Aramızda Kalsın
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:15 Yalı Çapkını
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:40 Aile İşi
14:00 Dizi TV
15:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
17:00 Şirinler 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gizli Görev
02:40 Ateş Kuşları
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Prangalı Mahkum
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Yaz Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
00:30 Kirli Sepeti
03:15 Yasak Elma
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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