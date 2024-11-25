TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2024 Pazartesi, 09:42
TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Tosun Paşa 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Üç Silahşörler: D'artagnan 20:00 

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV yayın akışı 

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üç Silahşörler: D'artagnan

22:30 Özgürlük Savaşçısı

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D yayın akışı

01:30 Annem Ankara

03:30 Güllerin Savaşı

04:45 5N 1K

05:15 Poyraz Karayel

06:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:45 Annem Ankara

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV yayın akışı

00:00 Kızıl Goncalar

03:15 Aşk Evlilik Boşanma

05:15 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV yayın akışı 

00:15 Kalpazan

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV yayın akışı 

01:30 Baba Ocağı

03:30 Türk Müziği

04:30 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Tosun Paşa

21:50 Dizi

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 yayın akışı 

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

 13:15 Seksenler

14:25 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 yayın akışı

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

05:00 Gençlik Rüzgarı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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