TV yayın akışı 25 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım günü tv yayın akışı...
25 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Tosun Paşa 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Üç Silahşörler: D'artagnan 20:00
ATV yayın akışı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üç Silahşörler: D'artagnan
22:30 Özgürlük Savaşçısı
KANAL D yayın akışı
01:30 Annem Ankara
03:30 Güllerin Savaşı
04:45 5N 1K
05:15 Poyraz Karayel
06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:45 Annem Ankara
NOW TV yayın akışı
00:00 Kızıl Goncalar
03:15 Aşk Evlilik Boşanma
05:15 Kefaret
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV yayın akışı
00:15 Kalpazan
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kalpazan
STAR TV yayın akışı
01:30 Baba Ocağı
03:30 Türk Müziği
04:30 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
21:50 Dizi
TRT 1 yayın akışı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 yayın akışı
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
05:00 Gençlik Rüzgarı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
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