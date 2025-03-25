TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mart Salı günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
25 Mart 2025 Salı, 09:30
TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25 Mart Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mart Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı  20:00

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Can Borcu

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Eşref Rüya

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

01:30 Arka Sokalar

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 LEyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Şahane Hayatım

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Deha

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

02:30 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:30 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

01:25 Yerli Dizi

02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:55 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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