TV yayın akışı 25 Mart Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mart Salı günü tv yayın akışı...
25 Mart Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mart Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Eşref Rüya
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
01:30 Arka Sokalar
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 LEyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şahane Hayatım
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Deha
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:30 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14:30 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
01:25 Yerli Dizi
02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:55 Sahur Bereketi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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