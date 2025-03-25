Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:22

Güncelleme: 25.03.2025 - 00:22

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlardaki yerini aldı. Dizinin tekipçileri 19. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya, Cihan’ın tek aşkı olan Meryem’i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya’ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem’i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan’ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan’a Meryem’e aşık olmadığı konusunda direterek Alya’dan uzaklaşmaması için çabalar.

Kaya ise Zerrin’in Demir’le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir’in konağında alır. Kaya’nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir’e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan’ı alt edebilmek için Alya’ya Boran’la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya’nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Cihan’ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir’in Zerrin üzerinden Cihan’lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya’dan Zerrin’in Demir’le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare’yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır.

Alya ve Cihan’ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine’nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur’la Cihan’ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine’nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya’nın canını yakmak için Cihan’ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler. Alya Boran’ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan’ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan’a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?