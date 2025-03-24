Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:46

Güncelleme: 24.03.2025 - 21:46

Bir Gece Masalı 27. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları son bölümde neler olduğunu merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde ne oldu? Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer.

İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar. Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır. Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.

BİR GECE MASALI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur.

Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır. Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır. Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar.

Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar. Afet ise başına bela olan Fatma'yı eve almak zorunda kalır.