Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:48

Güncelleme: 24.03.2025 - 21:48

Bahar dizisi 40. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır.

Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder. Öte yandan, Bahar’ın hayatındaki kaos evde de devam eder. Tam her şey yoluna girmeye başlarken, Çağla’dan gelen beklenmedik bir haber her şeyi değiştirir.

En iyi arkadaşı zor durumdadır ve ona yardım edebilecek tek kişi Bahar’dır. Bu sırada, Bahar’ı tamamen kaybetme korkusu yaşayan Evren, herkesi şaşkına çevirecek radikal bir karar alır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 40. bölümü 25 Mart Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.